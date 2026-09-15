9 мужчин похитили и несколько дней насиловали школьницу в Индии
В Индии группа из девяти мужчин похитила школьницу и удерживала ее в течение трех дней неподалеку от местного отделения полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Times of India.
По данным правоохранительных органов, все это время несовершеннолетнюю насиловали.
На данный момент индийские полицейские уже задержали восьмерых участников преступления. Девятого фигуранта уголовного дела объявили в розыск.
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