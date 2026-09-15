9 мужчин похитили и несколько дней насиловали школьницу в Индии Происшествия сегодня в 10:52

В Индии группа из девяти мужчин похитила школьницу и удерживала ее в течение трех дней неподалеку от местного отделения полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Times of India.