Подмосковье приняло в собственность 2,4 тыс газовых объектов

Московская область за восемь месяцев 2026 года приняла в региональную собственность 2 399 частных газовых объектов общей протяженностью свыше 1 835 км для повышения безопасности и надежности газоснабжения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Подмосковье за восемь месяцев 2026 года приняло в государственную собственность 2 399 газовых объектов, ранее принадлежавших гражданам и коммерческим организациям. Общая протяженность переданных газопроводов превысила 1 835 км.

Программа централизации инфраструктуры направлена на обеспечение единых стандартов промышленной безопасности и бесперебойного газоснабжения. Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров отметил, что передача частных сетей региону позволит АО «Мособлгаз» контролировать весь цикл транспортировки газа, проводить цифровой мониторинг состояния коммуникаций и планировать модернизацию.

«Формирование единого централизованного газового кольца является стратегической задачей инфраструктурного развития региона. Перевод частных коммуникаций в региональную собственность позволяет ресурсоснабжающей организации — АО „Мособлгаз“ — обеспечить соблюдение единых стандартов промышленной безопасности, а также гарантировать бесперебойное функционирование всей инженерной инфраструктуры», — отметил Натаров.

Для передачи объекта право собственности на него должно быть зарегистрировано в ЕГРН, а сам газопровод не должен иметь арестов, залогов и иных обременений. Необходимо также согласие всех правообладателей. Заявление можно подать на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru в услуге «Передача газопроводов в собственность региона». Срок рассмотрения обращения составляет 30 рабочих дней. После передачи сети бывший собственник освобождается от эксплуатационной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.