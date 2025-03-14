Задержан подозреваемый в убийстве украинского националиста Ганула

Украинские паблики сообщают о задержании подозреваемого в убийстве радикала и неонациста Демьяна Ганула, сообщает «Политика страны» .

Им является Сергей Коча 1972 года рождения. Его искали после убийства активиста в Одессе. В январе мужчина оформил загранпаспорт.

Ранее днем в пятницу на улице в Одессе неизвестные расстреляли неонациста Демьяна Ганула. Мотивом преступления могла быть месть. Мужчине два раза выстрелили в голову.

После убийства злоумышленник ушел с места преступления, продолжая держать пистолет в руке. Об этом писали одесские паблики.

Ганул известен тем, что нападал на украинцев, которые не поддерживали мобилизацию, и осквернял памятники истории Российской империи и СССР. Еще его называют организатором поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.