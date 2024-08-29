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Задержан мужчина, выстреливший в 9-летнего мальчика из пневматики в Подмосковье

В Московской области задержали мужчину, который предположительно ранил девятилетнего мальчика на Новом шоссе в поселке Дрожжино Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранительным органам удалось вычислить личность предположительного злоумышленника. Им оказался 36-летний мужчина из Свердловской области.

Правонарушителя задержали. Он жил в съемной квартире. В ней в ходе обыска нашли пули для пневматического оружия.

Ранее мужчина выстрелом ранил девятилетнего мальчика в левый плечевой сустав. Это произошло на детской площадке ЖК «Бутово Парк-2», когда подросток играл с мячом. Из-за пневматической пули у пострадавшего пошла кровь.