Подростка ранили из пневматики в подмосковном ЖК «Бутово Парк-2»
СК: подросток получил пулю на детской площадке в подмосковном ЖК «Бутово Парк-2»
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Девятилетний подросток получил ранение из пневматического оружия на спортивной площадке в подмосковном ЖК «Бутово Парк-2». Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области.
Инцидент произошел 27 августа. Мальчик играл с мячом, когда в него выстрелил неизвестный. Пуля попала в руку.
Мать подростка увидела это и обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет уже разыскивает правонарушителя.
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье хулиганство.
Ранее на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка с использованием травматического оружия. Водители не поделили дорогу на въезде во двор.