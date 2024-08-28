Подростка ранили из пневматики в подмосковном ЖК «Бутово Парк-2»

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СК: подросток получил пулю на детской площадке в подмосковном ЖК «Бутово Парк-2»

Девятилетний подросток получил ранение из пневматического оружия на спортивной площадке в подмосковном ЖК «Бутово Парк-2». Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

Инцидент произошел 27 августа. Мальчик играл с мячом, когда в него выстрелил неизвестный. Пуля попала в руку.

Мать подростка увидела это и обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет уже разыскивает правонарушителя.

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье хулиганство.

Ранее на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка с использованием травматического оружия. Водители не поделили дорогу на въезде во двор.