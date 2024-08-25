На Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка

Двое мужчин устроили перестрелку на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

По предварительным данным, оба водителя не поделили дорогу на въезде во двор. Стычка началась из-за того, что один из автолюбителей повел себя неуважительно к собеседнику.

По результатам перестрелки 48-летний водитель был ранен в живот и отправился в госпиталь. Его 22-летний оппонент тоже получил травму, но от помощи врачей отказался.

Ранее мигранты устроили стрельбу из пневматического пистолета в Петербурге. Следком завел уголовное дело.