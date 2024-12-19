Задержан машинист грузового поезда, снесшего пассажирский состав под Мурманском

сегодня в 10:31

Задержаны машинист и его помощник, которые управляли грузовым поездом при его столкновении с пассажирским составом под Мурманском, сообщает пресс-служба Мурманского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК РФ.

Их подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д-транспорта, что привело к гибели двоих человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Задержанным в ближайшее время могут избрать меру пресечения.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место столкновения поездов. Проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства инцидента.

Грузовой состав врезался в пассажирский поезд «Мурманск — Санкт-Петербург» на ж/д-станции Княжая в Мурманской области. С рельсов сошли 4 пассажирских и 14 грузовых вагонов.

По данным, опубликованным пресс-службой РЖД, 31 человек пострадал, среди них 5 детей. Два пассажира скончались.