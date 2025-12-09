Задержан физрук из Воронежа, который спал с малолетними ученицами
Фото - © Медиасток.рф
Следователи в Воронежской области продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное против 29-летнего учителя физкультуры, который обвиняется в развращении и половом сношении с малолетними школьницами. Фигурант задержан, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Подозреваемый работал учителем одной из общеобразовательных школ города Воронежа. Ранее его уличили в интимных связях с ученицами. По словам школьниц, физрук домогался их, говорил пошлые шутки, щипал и лапал девочек, а также рассказывал о своих сексуальных связях с подростками.
В отношении физрука было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста — 2 эпизода), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия — 2 эпизода).
Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Вскоре ему изберут меру пресечения.
Все обстоятельства и эпизоды преступления устанавливаются следователями. Правоохранители также просят девочек, пострадавших от противоправных действий фигуранта, незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.
