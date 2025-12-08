Извращенные игры и домогательства: жертв воронежского физрука оказалось больше

29-летнего учителя физкультуры из Воронежа массово обвиняют в интимных связях с ученицами. Школьницы рассказывают об извращенных играх учителя и десятках домогательств, сообщает Baza .

Ране следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя одной из школ. Его подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Сейчас ученицы 7–9 классов городской школы начали массово жаловаться на поведение учителя физкультуры и уличать его в сексуальных отношениях с детьми. По рассказам девочек, физрук любил говорить им пошлые шутки, не стесняясь других учителей, он щипал и лапал школьниц на уроках и не скрывал романы с подростками.

По их словам, на занятиях учитель рассказывал детям про позу «69» и заставлял девочек делать упражнение «березка», чтобы разглядывать их интимные места — некоторых учениц педагог снимал на телефон.

Также мужчину часто видели в каптерке спортзала со школьницами, он отводил туда девочек для разговоров «тет-а-тет».

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за развратные действия и половую связь с детьми, которым еще нет 16 лет. Следователи активно ищут возможных жертв физрука.

