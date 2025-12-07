В Воронеже проверяют учителя на половое преступление против школьницы
Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего учителя одной из городских школ. Педагог подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней ученицы.
Как сообщает ведомство, действия фигуранта квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса РФ: половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, и развратные действия. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.
«Ход следствия находится на контроле руководства», — подчеркнули в СК, добавив, что будет дана правовая оценка не только действиям учителя, но и деятельности администрации образовательного учреждения.
Следователи также не исключают, что от противоправных действий педагога могли пострадать и другие дети. Правоохранительные органы призывают возможных потерпевших или их законных представителей незамедлительно обратиться с заявлением.
