Задержан еще один мошенник, причастный к хищению денег у Долиной

Правоохранители задержали еще одного мошенника, причастного к афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Исполнительница перевела деньги после продажи жилья и свои сбережения на неизвестные счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве .

По данным следствия, задержанный нашел в Сети «подработку». Мужчине пообещали 20 тыс. руб., если он оформит на свое имя банковскую карту и отдаст ее «работодателям».

После того, как задержанный выполнил все указания, на карту поступили 4,5 млн руб., похищенные у Долиной. Затем фигурант выехал в Пермский край, обналичил 2 млн 750 тыс. руб. и передал их «работодателям».

20-летнего злоумышленника задержали в городе Тольятти Самарской области, откуда он родом. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Долина по указанию мошенников продала свою квартиру в Москве, а деньги от сделки передала на якобы безопасные счета. Также она передала злоумышленникам через курьера личные сбережения. Общий ущерб составляет более 100 млн рублей.