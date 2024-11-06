Задержан диверсант, виновный в подрыве железной дороги в Башкирии

Задержан мужчина, виновный в подрыве железной дороги в Башкирии, в результате чего более 20 вагонов сошли с рельсов, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ночь на 3 ноября на перегоне между станциями Дема и Черниковка. Из-за взрыва на железной дороге 22 вагона с каменным углем сошли с рельсов, многие из них опрокинулись.

Кроме того, были повреждены контактные опоры, контактная сеть и железнодорожное полотно. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет.

По предварительным данным, взрывчатку установили на хребтовой балке под люком одного из вагонов. По данным экспертизы, для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Диверсия». Через два дня после взрыва спецслужбы задержали предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края Иван И.