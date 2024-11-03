Больше 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии Происшествия сегодня в 04:22 Фото - © Приволжская транспортная прокуратура

В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Вагоны сошли на участке пути Иглино — Дёма ночью 3 ноября. «Произошел сход с рельс 22 вагонов, гружённых углём. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются», — сказано в сообщении ведомства Поезда следуют по расписанию. В прокуратуре выясняют причины происшествия.