Больше 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии
Фото - © Приволжская транспортная прокуратура
В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.
Вагоны сошли на участке пути Иглино — Дёма ночью 3 ноября.
«Произошел сход с рельс 22 вагонов, гружённых углём. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются», — сказано в сообщении ведомства
Поезда следуют по расписанию. В прокуратуре выясняют причины происшествия.