Задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко

В настоящее время силовики проводят обыски в доме и кабинете экс-чиновника. По предварительной информации, причиной задержания могут быть связаны с бывшим местом работы Нестеренко в главном управлении строительства Краснодарского края.

В период с 2023 по 2024 год Нестеренко работал под руководством Сергея Власова, который в то время занимал должность вице-губернатора. В прошлом году Власов, который курировал строительную фирму, был задержан за получение взятки.

Ранее бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.