Задержали последнего заключенного, сбежавшего из липецкой колонии

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Сотрудники правоохранительные органов задержали последнего беглеца из исправительной колонии (ИК-2) на окраине Липецка, сообщает «112» .

Тургуна А. нашли в заброшенном доме на территории населенного пункта Песковатский. Уроженец Узбекистана планировал сбежать из России.

Ранее шестеро заключенных сбежали из колонии ИК-2 в Липецке. При этом пятерых оперативно задержали, а одному удалось скрыться. Для осуществления побега осужденные за особо тяжкие преступления выходцы из Средней Азии полгода рыли тоннель.

За побег задержанным беглецам грозит увеличение сроков как минимум на 5 лет.