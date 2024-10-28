Почти «Побег из Шоушенка»: из Липецкой колонии сбежали заключенные

Осужденные за особо тяжкие преступления выходцы из Средней Азии полгода рыли тоннель для побега. Они отбывали наказание за убийства, грабежи, разбои, наркотики и изнасилование. Самому младшему из беглецов — 19 лет.

После выхода из колони они разошлись в разные стороны, троих удалось остановить в Тамбовской области. Их задержали сотрудники полиции для проверки документов. Еще один пытался спрятаться в частном секторе, но о нем сообщил в правоохранительные органы местный житель. Как минимум один из них оказал сопротивление.

Эксперты подозревают сговор заключенных с сотрудниками колонии: у них были лопаты. Побег был тщательно спланирован, в тоннелях обнаружены арестантские костюмы. Заведено уголовное дело о халатности сотрудников.

Теперь беглецам ужесточат режим содержания, а в случае других нарушений — могут отправить на пожизненное заключение. Сейчас им грозит увеличение сроков как минимум на 5 лет.