Забыли заполнить воздухом баллон: названы детали гибели туриста в Геленджике

В Геленджике инструкторы дайвинг-центра забыли заполнить воздухом баллон для одного из туристов, из-за этого мужчина утонул, сообщает РЕН ТВ .

Ранее 26-летний турист решил посетить дайв-клуб. Но при погружении его оставили под водой, забыв при подъеме группы. Мужчина утонул.

Как рассказал один из сотрудников дайвинг-клуба, туриста готовили к погружению, но специалисты не заполнили его баллон воздухом перед экскурсией под водой.

Во время осмотра моря турист отстал от одного из инструкторов, в какой-то момент ему стало не хватать воздуха, тогда он пытался дышать ртом, но все было тщетно. Вскоре молодой человек стал опускаться ниже под воду и умер.

Полиция приступила к расследованию данной трагедии.