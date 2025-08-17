Турист утонул в Геленджике из-за того, что инструктор дайв-клуба забыл про него

В Геленджике сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти 36-летнего туриста, который 16 августа решил посетить дайв-клуб, но в итоге утонул из-за забывчивости одного из инструкторов. Предполагается, что в какой-то момент турист остался один и не смог выплыть, пишет Mash .

Стоимость погружения в дайв-клубе стоит 2,7 тыс. рублей. Эта стоимость ниже, чем в других аналогичных клубах. Инструкторы позволяли себе набирать группы по четыре человека вместо одного-двух. Иногда один инструктор брал с собой под воду две группы.

Предварительно известно, что 16 августа инструктор взял сразу две группы. И если за одной он успевал следить, то за второй — нет. Погибший мужчина находился во второй группе, в какой-то момент остался один и не смог выплыть. Когда инструктор вспомнил про него, было слишком поздно.

В настоящее время по факту случившегося возбудили уголовное дело, в рамках которого в том числе проверят кислородный баллон. Возможно, в нем было недостаточно воздуха, но это все равно не отменяет того, что инструктор забыл про туриста.