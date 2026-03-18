Забрался на унитаз: мужчина тайно снимал девушек в женском туалете ТЦ

В торговом центре «Манхэттен» в Челябинске произошел неприятный инцидент. Мужчина тайно снимал женщин в туалете, но его заметила одна из посетительниц, сообщает 74.RU .

«Он находился в кабинке женского туалета и снимал девушек, встав на унитаз и держал телефон над кабинкой, — рассказала посетительница.

Она не растерялась и сняла мужчину на свой телефон из соседней кабинки. Лицо нарушителя порядка попало на видео. Когда мужчина понял, что его заметили, то сразу сбежал из торгового центра.

Посетительница призналась, что не стала обращаться в полицию. Однако заявление и кадры с камер наблюдения администрация ТЦ готовит к передаче в правоохранительные органы. Личность мужчины устанавливают.

Ранее уроженца Узбекистана задержали во Владивостоке из-за того, что он отправлял девочкам непристойные сообщения и фото своего полового органа в школьном чате.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.