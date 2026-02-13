Хотел секса: взрослый узбек отправлял девочкам дикпики в школьном чате

Мигранта во Владивостоке задержали за домогательства в школьном чате

Уроженца Узбекистана задержали во Владивостоке из-за того, что он отправлял девочкам непристойные сообщения и фото своего полового органа в школьном чате, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Взрослый мужчина 2001 года рождения каким-то образом проник в чат школы № 66. После этого он стал виртуально приставать к ученицам. Извращенец присылал им сообщения с непристойными предложениями, а также отправлял фотографии своего пениса.

В какой-то момент мужчина начал проявлять агрессию. Он стал оскорблять девочек, писать им маты и угрожать.

«Я твою маму *****», — написал он одному из детей.

Правоохранители поймали извращенца, мигрант признал свою вину. Мужчину выдворили из страны.

Ранее в Москве задержали 63-летнего электрика после того, как он случайно обронил флешку, а на ней оказалась порносъемка с 4-летним ребенком.

