Развращал внучку: педофила задержали в Москве благодаря выпавшей флешке

В Москве задержали 63-летнего электрика после того, как он случайно обронил флешку, а на ней оказалась порносъемка с 4-летним ребенком. Педофил развращал родную внучку, сообщает «МК: срочные новости» .

Шокирующая правда вскрылась несколько дней назад, когда мужчина пришел навестить бывшую жену. Они расстались, но сохранили дружеские отношения.

После посиделок мужчина ушел. Вскоре экс-супруга нашла его флешку, которую тот обронил. Она решила посмотреть, что на ней, но в итоге пришла в ужас.

На флешке хранилась видеозапись от 2018 года. Там была порносъемка из квартиры на юго-востоке Москвы. В кадре 4-летняя девочка выполняла грязные желания педофила. Это была его родная внучка.

Женщина немедленно сообщила в полицию. На допросе задержанный признал вину и заявил, что это произошло всего один раз. Девочка с трудом и обрывисто смогла вспомнить, что с ней творил дед. К частью, произошедшее не отразилось на ее душевном состоянии.

Ранее в Магнитогорске поймали извращенца-педофила, которого искали 12 лет. Он совершил действия сексуального характера в отношении 12 несовершеннолетних.

