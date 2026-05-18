Вузы России перейдут на новую систему обучения к 2027 году

Эксперт по цифровой трансформации, преподаватель МАИ Валерий Ляшенко рассказал о реформе высшего образования, которая завершится к 2026 году и станет обязательной для всех вузов с 2027-го.

«В 2023 году президент РФ подписал указ о проведении реформы высшего образования, которая пройдет до 2026 года. В тестовом режиме она будет реализована сначала в нескольких ведущих вузах, а с 2027 года на нее обязаны перейти все высшие учебные заведения страны. Новая система предусматривает базовое и специализированное высшее образование, аспирантуру. Правительство получает право влиять на количество бюджетных и коммерческих мест в вузах», — пояснил Валерий Ляшенко в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что традиционная пятилетняя модель устарела: за время обучения требования рынка меняются, и знания быстро теряют актуальность. На смену фиксированным программам придет модульный принцип.

«На смену традиционному, при котором дисциплины устанавливал деканат, придет модульность: студент сам будет собирать себе трек обучения. Это принципиально новая модель. Например, можно будет получить специальность инженера реактивных двигателей со знанием ИИ и экологии», — отметил Ляшенко.

Он также подчеркнул необходимость перехода к модели непрерывного образования.

«Если учебные заведения смогут стать платформами для развития в течение всей жизни, высшее образование наконец начнет успевать за скоростью технологий, а это и есть главный вызов новой эпохи», — заключил Валерий Ляшенко.

