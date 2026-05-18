Белые, лисички и маслята: какие грибы собирать в Подмосковье в 2026 году

Какие грибы собирать в Московской области в июне 2026 года: 4 вида

1. Белые грибы

Белые грибы, которые часто называют боровиками, начинают расти в июне, и их можно собирать до самых холодов. Это благородные грибы, желанные для любого грибника. Боровики довольно заметны, их шляпка может достигать 30 сантиметров в диаметре, у большинства она темно-коричневая, реже встречаются охристые варианты, а на ощупь шляпка почти гладкая, немного бархатистая. Ножка у белого гриба толстая белая с вкраплениями коричневого, мякоть имеет волокнистую структуру, а на обратной стороне шляпки есть трубчатый слой толщиной примерно 4 миллиметра. Эти грибы имеют ярко выраженный интенсивный грибной запах, который при термической обработке становится еще сильнее.

Где искать: часто встречается рядом с елями, соснами и березами, растет в хорошо освещенных местах, среди мха, папоротника, вереска, иногда прячется в траве.

2. Подберезовики и подосиновики

Подосиновики и подберезовики — это трубчатые грибы, которые часто попадают первыми в корзину грибника в июне. Все благодаря ярким шляпкам и узнаваемой внешности. Эти грибы отличаются друг от друга, но относятся к одному семейству.

Характеристика Подберезовик Подосиновик Цвет шляпки Серый, бурый, коричневый Красный, оранжевый Ножка Тонкая, цилиндрическая, с темными чешуйками Крепкая, утолщенная у основания, покрыта темными чешуйками Мякоть на срезе Не синеет, может слегка розоветь Быстро синеет, затем чернеет Где искать Преимущественно березовые рощи, смешанные леса с березой Лиственные и смешанные леса, часто — в осинниках, березовых рощах, дубравах

Ядовитые двойники подберезовиков и подосиновиков:

Желчный гриб — имеет розовый трубчатый слой, горькую мякоть и более темную сеточку на ножке.

Ложный подберезовик — более темная, почти черная шляпка и краснеющая на срезе мякоть. Ножка часто имеет красноватый оттенок и покрыта не чешуйками, а сетчатым рисунком.

Бледная поганка — имеет кольцо на ножке и вольвы у основания. Гриб смертельно ядовит.

3. Маслята

Первые маслята грибники находили уже в мае, но в июне начинается настоящий бум. Этот гриб имеет коричневую маслянистую шляпку, ее оборотная сторона похожа на губку. Ножка у гриба толстая, может сужаться к основанию, мякоть — белая или желтая, может быть светло-оранжевой, но обязательно на разломе синеет.

Эти грибы хороши тем, что похожих на них ядовитых нет. Издалека за масленок можно принять мокруху еловую, мокруху сосновую или пурпуровую или рядовку надломленную, но они съедобные.

Где искать: маслята живут в сосновых лесах, быстро появляются после дождей, урожай дают волнами.

4. Сыроежки

Эти грибы очень хрупкие, поэтому собирать их и обрабатывать довольно сложно. Зато в лесах их довольно много. Шляпка у этих грибов обычно округлая, у молодых грибов слегка выпуклая, позже расправляется и даже становится вогнутой по центру. Цвет от нежно-зеленого и желтого до ярко-красного, пурпурного и даже фиолетового. Мякоть у сыроежки белая, ломкая и хрупкая, ножка цилиндрическая, чаще всего белая, запах нейтральный, грибной.

У сыроежек есть ложные двойники, которые вызывают пищевые расстройства. Отличить съедобную сыроежку можно по следующим признакам:

хрупкая мякоть — ломается, грибы крошатся при малейшем нажатии.

отсутствие резкого запаха — сыроежки почти не пахнут или имеют легкий аромат.

отсутствие млечного сока — при надломе не выделяют белый сок.

белые или светлые пластинки под шляпкой — у настоящей сыроежки они легко отделяются.

Самое главное, что ложные грибы имеют горький вкус, неприятный запах и слишком яркие шляпки, не характерные для съедобных грибов.

Где искать: лиственные, хвойные и смешанные леса. Грибы предпочитают влажные и тенистые места, часто встречаются на мху, в траве или на опушках. Они образуют микоризу с корнями деревьев.