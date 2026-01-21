Заблокированные в Антарктиде российские альпинисты спустились с вулкана

Гид проекта «7 Вершин» Александр Дорожуков заявил, что российским альпинистам, которые были заблокированы на вулкане Сидли в Антарктиде, удалось спуститься в штормовой лагерь, сообщает РЕН ТВ .

«Все хорошо, все спустились, сходили на гору. В тяжелых условиях, врать не буду, но все хорошо», — рассказал альпинист.

На вулкане находились 12 альпинистов во главе с гидами. Группа отправилась в одно из самых суровых мест Земли — на гору Сидли в Антарктиде. Это потухший вулкан высотой 4285 м.

Подняться на вулкан россияне успели только на 1500 м, после чего группу накрыла непогода. Ночные температуры в данном районе могут опускаться до минус 42 градусов. Сейчас альпинисты в безопасности, у них есть интернет и все необходимое.

