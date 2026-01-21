Русские альпинисты застряли на вулкане в Антарктиде из-за вьюги

Группа альпинистов из РФ заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде, им не дает двигаться жесточайшая вьюга, сообщает SHOT .

Там находятся 12 альпинистов во главе с гидами Артемом Р. и Александром Д. Группа отправилась в одно из самых суровых мест Земли — на гору Сидли в Антарктиде — это потухший вулкан высотой 4285 м.

Подняться на вулкан россияне успели только на 1500 м. После чего группу накрыла непогода. Альпинисты не могут никуда идти уже шесть дней.

При этом ночные температуры в данном районе могут опускаться до минус 42 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.