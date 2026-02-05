Заблокировал в соцсетях и поплатился жизнью: индус стал жертвой ревнивицы

В Индии девушка зарезала своего парня после блокировки в соцсетях

В индийском штате Чхаттисгарх произошло жестокое убийство на почве ревности. Девушка зарезала парня, который заблокировал ее в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ .

Рошини и Прасад познакомились полгода назад на просторах интернета. Пара долгое время общалась онлайн, но затем 25-летний мужчина внезапно оборвал контакты и заблокировал пассию.

Ситуация вывела девушку из себя, она поехала домой к возлюбленному. Между ними вспыхнула ссора, тогда Рошини ударила мужчину ножом. Холодное оружие она принесла с собой.

Прасад потерял сознание, он умер до приезда врачей. Соседи вызвали полицию, ревнивую убийцу оперативно задержали.

