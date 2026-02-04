В Нижегородской области мужчина ударил ножом собаку бывшей девушки и угрожал зарезать ее ребенка, сообщает РЕН ТВ .

Елена недавно познакомилась с ним в супермаркете. Мужчина не смог смириться с расставанием и преследовал бывшую девушку. Он постоянно угрожал, устраивал дебоши и напал с ножом на собаку возлюбленной.

«Дружок лежал на земле, прижался. Егор схватил его за шкирку, достал руку из кармана с ножом и воткнул его в предплечье. Дружок завизжал и побежал», — рассказала она.

Кроме того, он не раз угрожал, что «перережет глотку» ее 16-летнему сыну.

Пока сталкера забрали в наркологическую больницу.

