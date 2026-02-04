Родители рассказали, как их дочь спаслась при нападении на школу в Красноярске

Родители одной из пострадавших девочек в красноярской школе, где восьмиклассница напала на одноклассников с ножом и устроила поджог, рассказали о подробностях происшествия. Они отметили, что их дочь, спасая жизнь, выбежала на улицу в одной горящей футболке, сообщает Telegram-канал «112» .

Родители пострадавшей школьницы рассказали, что когда пламя охватило их дочь, она испытала такой сильный шок, что в горящей одежде выскочила из здания и добежала до ближайшего магазина. Оттуда она позвонила домой, после чего прибывшие мать и отец отвезли ее в больницу.

Супруги считают, что кто-то, вероятно, помог сбить пламя, пока их дочь бежала: в итоге удалось избежать серьезных ожогов. Помимо девочки, в больницу доставлены еще три человека, состояние одного мальчика оценивается как тяжелое. Двум другим пострадавшим помощь оказана на месте.

На данный момент девочка, устроившая нападение на школу, задержана. Ее и ее мать допросили непосредственно в здании школы. Ученица не только совершила поджог, но и атаковала одноклассников с молотком.

Предположительно, мотивом для нападения могли стать издевательства со стороны сверстников. Однако семья пострадавшей девочки утверждает, что в классе дружелюбная атмосфера, а классный руководитель — замечательный педагог. Дети полагают, что целью было нападение на всех, а не на кого-то определенного.

На месте трагедии продолжают свою работу сотрудники следственных органов.

