За сутки в России в реках и озерах утонули 7 детей

За сутки в 10 российских регионах на водоемах утонули 49 человек, 7 из них дети

Сотрудники МЧС России за последние сутки в 10 регионах страны получили 65 сигналов о происшествиях на водоемах, в итоге погибли 49 человек, семь из которых дети, сообщили в пресс-службе ведомства .

Спасатели в очередной раз напоминают россиянам, что на водоемах, особенно в незнакомых местах, следует быть предельно внимательными. Последние сутки показали, что утонуть можно за считанные минуты на глазах близких. Так, всего за один день российские семьи потеряли семь детей.

В Волге в Нижегородской области в районе деревни Вашуриха погибла 10-летняя девочка, которая отдыхала вместе с семьей. Вместе с погибшей пропала ее шестилетняя сестра, которую водолазы еще ищут. В Амурской области два 16-летних подростка в реке Зее попали в водоворот. Одного из ребят спасли очевидцы, а второго не успели. Его тело сейчас ищут.

В Свердловской области 8-летний мальчик один купался в реке Айба. В итоге ребенок утонул. В Кировской области в Кирсинском пруду трое подростков в километре от охраняемого пляжа ныряли с лодки, в какой-то момент один 16-летний юноша пропал, поисками его тела также занимаются спасатели.

В Оренбургской области на реке Самара пропала 14-летняя девочка, а в Удмуртии в поселке Кез на реке Лыл — 17-летний юноша, который не умел плавать и шел вместе с друзьями вдоль линии берега по воде.

«Республика Башкортостан. Вода забрала жизни трех человек: в городе Кумертау на карьере утонул 16-летний подросток; в Уфе на озере Максимовское спасатели достали из воды тело 18-летнего парня; в населенном пункте Чатра тело 45-летнего мужчины извлекли из воды очевидцы. В Приморском крае в поселке Ливадия утонули трое мужчин. Они купались на нефункционирующих пляжах», — сообщили в МЧС России.

В Самарской области на озере Малое Рыболовное утонул мужчина, тело его друга еще не нашли. В Томской области 40-летний гражданин нырнул с лодки на озере Савинское и больше не смог всплыть.

Ранее сообщалось, что в Москве утонули три человека. Люди погибли в течение суток.