За последние сутки ВС РФ отразили 7 атак ВСУ в Курской области

сегодня в 15:08

Минобороны: за сутки ВС РФ отразили 7 атак противника в Курской области

За последние сутки столкновения с противником прошли в населенных пунктах Борки, Коренево и Мартыновка Курской области. ВС РФ удалось отразить семь атак. В них участвовали 80 и 82 десантно-штурмовые бригады противника.

В отражении атак участвовала группировка войск «Север» ВС РФ. Также на курское направление подошли отечественные резервы.

Ранее разведгруппа ВСУ на БТР въехала в Беловский район Курской области. Видео, снятое в 10 километрах от границы с Украиной, опубликовали местные жители.