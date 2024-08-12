За последние сутки ВС РФ отразили 7 атак ВСУ в Курской области
Минобороны: за сутки ВС РФ отразили 7 атак противника в Курской области
ВС РФ продолжают отбивать попытку вторжения украинских войск на территорию России, сообщает пресс-служба Минобороны.
За последние сутки столкновения с противником прошли в населенных пунктах Борки, Коренево и Мартыновка Курской области. ВС РФ удалось отразить семь атак. В них участвовали 80 и 82 десантно-штурмовые бригады противника.
В отражении атак участвовала группировка войск «Север» ВС РФ. Также на курское направление подошли отечественные резервы.
Ранее разведгруппа ВСУ на БТР въехала в Беловский район Курской области. Видео, снятое в 10 километрах от границы с Украиной, опубликовали местные жители.