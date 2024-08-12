Украинская разведгруппа на БТР въехала в Беловский район Курской области
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Украинская диверсионно-разведывательная группа въехала в Беловский район Курской области на бронетранспортере, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Кадры передвижения украинских диверсантов опубликовали местные жители. На них видно, что ВСУ движутся на БТР. Кадры сняты на юго-востоке от Суджи в селе Гирьи, примерно в 10 км от границы.
Отмечается, что это не прорыв. Мобильная группа ВСУ, которая уже не первый раз проникает через границу РФ, производила разведку.
Ранее власти Беловского района призвали жителей к эвакуации. Для того, чтобы выехать в безопасное место, гражданам предоставят автобусы в пункте сбора с. Долгие Буды и населенном пункте Бушмено Обоянского района.