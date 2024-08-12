Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев обратился к населению региона с убедительной просьбой эвакуироваться из-за очень напряженной обстановки.

«Кто может — самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы», — написал Волобуев в Telegram-канале .

Он призвал всех, кто еще остался в своих домах или на территории Беловского района, незамедлительно его покинуть.

ВСУ уже несколько дней атакуют Курскую область. По словам бывшего премьера Украины Николая Азарова, у киевского режима нет никаких перспектив в сражениях на территории российского региона.