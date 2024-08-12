«Нет никаких перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат» — сказал политик в интервью изданию.

По словам Азарова, решения за киевские власти принимают в Вашингтоне.

Но накануне выборов в США ситуация на Украине будет поставлена на паузу, считает экс-премьер.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Российские военные выдавливают врага с приграничной территории, уничтожая живую силу и боевую технику.

Ранее сообщалось о подготовке Россией ответного удара.