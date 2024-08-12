Азаров: у ВСУ нет перспектив в Курской области
Бывший премьер Украины считает провальной атаку ВСУ на Курскую область
Бывший премьер Украины Николай Азаров считает провальной атаку ВСУ на Курскую область, пишет газета «Известия».
«Нет никаких перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат» — сказал политик в интервью изданию.
По словам Азарова, решения за киевские власти принимают в Вашингтоне.
Но накануне выборов в США ситуация на Украине будет поставлена на паузу, считает экс-премьер.
Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Среди мирного населения есть погибшие и раненые.
Российские военные выдавливают врага с приграничной территории, уничтожая живую силу и боевую технику.
Ранее сообщалось о подготовке Россией ответного удара.