Россия готовит ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, пишет RT со ссылкой на газету The Times.

Это могут быть удары по ряду объектов Киева, включая парламент и другие правительственные здания, говорится в публикации.

«Это будут не просто четыре ракеты. Их могут быть сотни… И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», — указал источник издания в руководстве ВСУ.

С 6 августа боевики ВСУ активно атакуют курское приграничье. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Российская армия выдавливает противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и боевую технику.