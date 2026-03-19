За плохое отношение — смерть: убийство парня в Петербурге заказала школьница

16-летняя девушка «заказала» убийство и расчленение бывшего парня у нового возлюбленного-сверстника в Санкт-Петербурге. Она пожаловалась на плохое отношение, сообщает SHOT .

Убитому было 17 лет. Девушка пожаловалась новому парню на бывшего, поскольку тот якобы плохо к ней относился во время отношений. Таким образом несовершеннолетняя хотела отомстить.

Задержанный рассказал, что девушка вручила ему нож и пригласила бывшего на встречу. Когда пострадавший приехал, парень зарезал его. Молодой человек погиб на месте.

Затем задержанный позвонил девушке. Она пришла на место преступления и помогла спрятать труп.

На следующий день парень пришел к телу и расчленил его. Он отрубил части рук, голову и ноги. Таким образом молодой человек пытался скрыть следы преступления. Расследуется уголовное дело.

Труп 17-летнего подростка нашли в петербургском Пушкине. Он пропал несколько суток назад. Парня позвал «поговорить» 16-летний учащийся 10-го класса местной школы. Во время диалога завязалась драка, в ходе которой пострадавшего ударили ножом.

