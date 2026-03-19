Убийство из ревности: найдено расчлененное тело пропавшего 17-летнего подростка

17-летнего подростка убили и расчленили в петербургском Пушкине из-за ревности

В петербургском Пушкине из-за ревности убили и расчленили 17-летнего подростка Ивана Ч. Его зарезали ножом, сообщает Baza .

Иван Ч. исчез несколько суток назад. Предварительно, парня «поговорить» из-за девушки позвал 16-летний учащийся 10-го класса в местной школе.

Во время диалога началась драка. Парень ударил Ивана Ч. ножом в живот. Молодой человек погиб на месте.

Затем подросток попробовал скрыть преступление. Для этого он оставил труп рядом с рельсами.

