За ночь и утро в Тверской области сбили три беспилотника ВСУ
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Средства ПВО сбили беспилотник утром 29 июня на территории Тверской области. Губернатор Игорь Руденя отметил, что пострадавших и разрушений не зафиксировали, сообщает Telegram-канал «Пул 69».
Также на месте происшествия не зафиксировали возгорания.
Помимо этого, атаку дронов отразили в Торопецком округе, сбили два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее глава Севастополя утром в субботу сообщил, что на территории региона объявлена воздушная тревога. Местных жителей попросили быть максимально внимательными и скрыться в убежищах и других безопасных местах.