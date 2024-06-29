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За ночь и утро в Тверской области сбили три беспилотника ВСУ

Средства ПВО сбили беспилотник утром 29 июня на территории Тверской области. Губернатор Игорь Руденя отметил, что пострадавших и разрушений не зафиксировали, сообщает Telegram-канал «Пул 69».

Также на месте происшествия не зафиксировали возгорания.

Помимо этого, атаку дронов отразили в Торопецком округе, сбили два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее глава Севастополя утром в субботу сообщил, что на территории региона объявлена воздушная тревога. Местных жителей попросили быть максимально внимательными и скрыться в убежищах и других безопасных местах.