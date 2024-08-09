За ночь Черноморский флот уничтожил 7 безэкипажных катеров ВСУ в Севастополе
Минобороны: за ночь ЧФ РФ уничтожил 7 безэкипажных катеров ВСУ в Севастополе
Черноморский флот России успешно предотвратил удар морских дронов ВСУ по военно-морской базе в Севастополе, сообщает Минобороны РФ.
Киевский режим сегодня ночью предпринял попытку атаковать объект с помощью семи безэкипажных катеров. Всех их удалось уничтожить Черноморскому флоту.
Также на протяжении последних семи дней 55 бойцов ВСУ сдались в плен российским солдатам.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Киев пытался атаковать Крым с помощью воздушных беспилотников. ВС РФ удалось уничтожить три БПЛА.