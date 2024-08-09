За ночь Черноморский флот уничтожил 7 безэкипажных катеров ВСУ в Севастополе

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Минобороны: за ночь ЧФ РФ уничтожил 7 безэкипажных катеров ВСУ в Севастополе

Черноморский флот России успешно предотвратил удар морских дронов ВСУ по военно-морской базе в Севастополе, сообщает Минобороны РФ.

Киевский режим сегодня ночью предпринял попытку атаковать объект с помощью семи безэкипажных катеров. Всех их удалось уничтожить Черноморскому флоту.

Также на протяжении последних семи дней 55 бойцов ВСУ сдались в плен российским солдатам.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Киев пытался атаковать Крым с помощью воздушных беспилотников. ВС РФ удалось уничтожить три БПЛА.