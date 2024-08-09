Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что ночью ВСУ пытались атаковать Крым
Развожаев: ВСУ безуспешно атаковали Севастополь с помощью 3 БПЛА и 3 БЭК
Ночью ВСУ попытались атаковать Севастополь, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
Отражали украинскую атаку Черноморский флот, войска противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы РФ. Российским солдатам удалось уничтожить три воздушных БПЛА противника, и еще столько же безэкипажных катеров (БЭК).
В результате атака ВСУ провалилась. Украинским военным не удалось поразить гражданскую инфраструктуру в регионе.
Ранее ВСУ ударили ракетой ATACMS по Севастополю. В Сети публиковали кадры последствий.