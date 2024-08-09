Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что ночью ВСУ пытались атаковать Крым

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Развожаев: ВСУ безуспешно атаковали Севастополь с помощью 3 БПЛА и 3 БЭК

Отражали украинскую атаку Черноморский флот, войска противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы РФ. Российским солдатам удалось уничтожить три воздушных БПЛА противника, и еще столько же безэкипажных катеров (БЭК).

В результате атака ВСУ провалилась. Украинским военным не удалось поразить гражданскую инфраструктуру в регионе.

Ранее ВСУ ударили ракетой ATACMS по Севастополю. В Сети публиковали кадры последствий.