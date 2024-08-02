Появилось видео последствий удара ракетой ATACMS по Севастополю

сегодня в 15:07

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале показал видео последствий атаки на город беспилотников и ракеты ATACMS. Также градоначальник обратился к севастопольцам, которые живут в окрестностях 2-го корпуса дома № 242 на проспекте Генерала Острякова, сообщает «Царьград» .

Развожаев рассказал, что оперслужбы оцепили часть проспекта, поскольку на дороге было «много суббоеприпасов» от сбитой американской ракеты. Службы собирались убирать суббоеприпасы и решать, что делать с оставшейся частью снаряда.

«Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите», — воззвал губернатор.

По словам главы Севастополя, машина оповещения объявит горожанам, когда работы завершатся. После этого можно будет выйти на улицу.

В районе места ЧП на проспекте Генерала Острякова работает оперативный штаб.