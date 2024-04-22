За час до гибели волейболистки Михайлиной ее парень вызывал скорую помощь

Baza: за час до гибели к волейболистке Михайлиной приезжала скорая помощь

За час до гибели волейболистке молодежной сборной по пляжному волейболу Арине Михайлиной, чье тело обнаружили около столичного общежития, вызывали бригаду скорой помощи. Девушке был 21 год, сообщает Baza .

Накануне спортсменка переписывалась со своим молодым человеком. В ходе беседы парень запереживал, так как заметил, что Арина будто прощается с ним. Он вызвал скорую помощь и сам направился к общежитию Московского энергетического института, где проживала Михайлина.

Прибывшая на место бригада скорой осмотрела девушку и уехала, решив, что помощь спортсменке не требуется. Спустя час Арину нашли под окнами общежития. От полученных травм девушка скончалась в больнице.

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства трагедии. Предположительно, спортсменка покончила с собой. Ранее она переехала от парня в общежитие.

Арина Михайлина была молодой и перспективной спортсменкой. Девушка играла за волейбольную команду «Заречье-Одинцово», а также являлась кандидатом в мастера спорта и победителем первенства России 2018 года в своей возрастной категории. Помимо этого, Арина выступала за молодежную сборную РФ.