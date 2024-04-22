Молодая и успешная волейболистка покончила с собой в Москве
Тело успешной волейболистки нашли возле общежития в Москве
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Тело 21-летней волейболистки нашли вечером на 1-й улице Синичкина возле общежития Московского энергетического института. Предположительно, молодая и успешная спортсменка покончила с собой, сообщает «МК».
Врачи попытались спасти девушку, но у них не получилось. Из-за характера травм медики предположили, что волейболистка покончила с собой.
Спортсменка делала успехи в карьере — в составе команды выиграла первенство России, а в 2019 году завоевала бронзу на Спартакиаде. Девушка выступала за клубы «Заречье» и «Динамо-Водный Стадион».
Ранее в Москве шестиклассница попыталась покончить с собой после ссоры с отчимом. Мужчина в порыве злости разбил ее планшет.