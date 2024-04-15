Столичная школьница пыталась покончить с собой из-за разбитого отчимом планшета

SHOT: в Москве девочка пыталась совершить суицид после ссоры с отчимом

В Москве в районе Орехово-Борисово Южное шестиклассница попыталась покончить с собой после ссоры с отчимом. Тот в порыве злости разбил ее планшет, сообщает SHOT.

Мужчина поссорился с девочкой, потому что она постоянно играла в планшет. В конце концов он разбил гаджет. Девочка разнервничалась и ушла в свою комнату.

Когда родители решили проверить ребенка, девочки в комнате не оказалось.

Школьницу нашли у дома с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломами. Также у нее повреждены внутренние органы.

Девочка впала в кому и находится в очень тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти жизнь ребенка.