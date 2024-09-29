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WarGonzo: «убитый» ГУР полковник в Подмосковье жив и здоров

Полковник российской армии Алексей Коломейцев, который, по заявлению ГУР Украины, был якобы убит в Подмосковье, оказался жив и здоров, сообщает военкор Семен Пегов в канале « WarGonzo ».

Информация о смерти российского офицера, распространяемая украинскими спецслужбами, оказалась фейком.

«Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров», — сообщается в Telegram-канале.

Сейчас Коломейцев находится на пенсии. При этом он не является действующим военнослужащим ВС РФ.

Ранее ГУР Украины заявило о смерти полковника Коломейцева, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации. На него якобы напали в Коломне и убили.