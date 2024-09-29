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ГУР Украины заявило об убийстве полковника российской армии в Подмосковье

В пресс-службе ГУР Минобороны Украины заявили об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева, которое якобы произошло в Подмосковье, сообщает « Царьград ».

Новости о смерти офицера распространяют украинские спецслужбы, затем их публикуют СМИ. По этим данным, Коломейцев якобы был убит в Московской области. Предварительно, на него «напал агент ГУР» в Коломне.

Отмечается, что официальных данных, подтверждающих новости о гибели офицера ВС РФ, нет.

Известно, что Коломейцев возглавляет 924-й государственный центр беспилотной авиации. Он обучает военных применению БПЛА.

Ранее Украина устроила массовый налет беспилотников на территорию России. За ночь отечественные силы ПВО сбили 125 дронов.