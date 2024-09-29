Украина устроила массовый налет беспилотников на территорию России

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Минобороны РФ: за ночь Украина атаковала Россию с помощью 125 дронов

67 беспилотников ликвидированы в воздушном пространстве Волгоградской области, 17 в Воронежской. Над Белгородской уничтожено 17 дронов, над Ростовской — 18.

Еще по одному беспилотнику ликвидировали в Краснодарском крае, в Брянской и Курской областях. Также три дрона выведены из строя над Азовским морем.

Ранее в Курской области погиб чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец. Вместе с ним была уничтожена группа спецназа ГУР.