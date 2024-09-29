Украина устроила массовый налет беспилотников на территорию России
Минобороны РФ: за ночь Украина атаковала Россию с помощью 125 дронов
Украинские войска попытались устроить массовый налет беспилотников на территорию России ночью. Силы ПВО ВС РФ сбили 125 дронов противника, сообщает Минобороны.
67 беспилотников ликвидированы в воздушном пространстве Волгоградской области, 17 в Воронежской. Над Белгородской уничтожено 17 дронов, над Ростовской — 18.
Еще по одному беспилотнику ликвидировали в Краснодарском крае, в Брянской и Курской областях. Также три дрона выведены из строя над Азовским морем.
Ранее в Курской области погиб чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец. Вместе с ним была уничтожена группа спецназа ГУР.