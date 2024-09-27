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В Курской области погиб чемпион Украины по ММА Гаврилец

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области, сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Армией России в Курской области ликвидирована группа спецназа ГУР и чемпион Украины по ММА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гаврилец вместе с сослуживцами решили «отовариться» в одной из «Пятерочек» региона. Известно, что он был старшим оператором группы спецназа.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области.