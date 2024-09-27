Бойцы «Ахмата» ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

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Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления министерства обороны России, генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

По его словам, российские военные обнаружили позицию ВСУ севернее Мартыновки, где были операторы БПЛА. По пункту дислокации Вооруженных сил Украины был нанесен удар.

Алаудинов рассказал, что российские военные сумели продвинуться на кореневском направлении и на донецком направлении по нескольким участкам.

Ранее Алаудинов заявил, что удалось вывести российских военных, которые провели в окружении украинской армии более месяца в Курской области.