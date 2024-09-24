Алаудинов: российских бойцов спасли после месяца в окружении в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления министерства обороны России, генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что удалось вывести российских военных, которые провели в окружении украинской армии более месяца в Курской области. Об этом сообщает «Царьград» .

Он уточнил, что в последние дни на его участке шла работа, о которой нельзя было рассказать. Нужно было вывести бойцов из окружения, в котором они просидели больше месяца. Доступ к ним был закрыт, поэтому операцию по вызволению не получалось провести.

«Конечно, если бы захотели бросить позиции и уйти оттуда, то ушли бы. Но это очень важный логистический узел», — объяснил командир спецназа «Ахмат».

Как отметил Алаудинов, военным нельзя было отдавать эту территорию до тех пор, пока ВС РФ не закрепились на следующем участке.

Он добавил, что все вызволенные бойцы на сегодняшний день находятся в госпиталях Москвы и других регионов РФ.