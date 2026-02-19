Взрывы раздались на Кубани

сегодня в 20:41

Жители Краснодарского края заявили о взрывах, которые прогремели над Анапой и Витязево, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, в Анапе сирена воздушной опасности проревела три раза за 40 минут вечером в четверг. Со стороны Черного моря раздались несколько взрывов.

Также жители увидели вспышки в небе. Из-за взрывов у некоторых автомобилей сработала сигнализация.

Предварительно, в Краснодарском крае работала система ПВО. Она отражала атаку украинских дронов над Черным морем, на подлете к Анапе.

Кроме того, угроза атаки беспилотников была объявлена в Новороссийске. А в аэропорту Краснодара в 18:21 были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Этой ночью средства ПВО уничтожили 113 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

